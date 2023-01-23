『ミズタニ オートウォーカー 新幹線N700A AW-N7A【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 09時 41分に出品され03月17日 09時 41分に終了予定です。即決価格は7,612円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ミズタニ オートウォーカー 新幹線N700A AW-N7A
【商品説明】
・中国
・体重制限:40kgまで
・単三型
・対象年齢 :3才以上
・年齢:3歳以上
・本体サイズ:D650×W310×H365mm
・本体重量:3.5Kg
・素材:ポリプロピレン、ポリエチレン
【サイズ】
高さ : 26.00 cm
横幅 : 32.00 cm
奥行 : 66.00 cm
重量 : 3.64 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7612円
703 入札履歴
終了
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