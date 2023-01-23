『ミニウッドスピーカー ウォールナット M-SP WN【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 02時 41分に出品され03月30日 02時 41分に終了予定です。即決価格は7,612円に設定されています。現在575件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ミニウッドスピーカー ウォールナット M-SP WN



【商品説明】

・スマホ、PC用木製無線スピーカー

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・型番:M-SP WN

・本体サイズ:44×44×44

・素材:ウォールナット



【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 8.40 cm

奥行 : 10.40 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。