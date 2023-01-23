『ミニウッドスピーカー ウォールナット M-SP WN【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 02時 41分に出品され03月30日 02時 41分に終了予定です。即決価格は7,612円に設定されています。現在575件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ミニウッドスピーカー ウォールナット M-SP WN
【商品説明】
・スマホ、PC用木製無線スピーカー
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・型番:M-SP WN
・本体サイズ:44×44×44
・素材:ウォールナット
【サイズ】
高さ : 5.60 cm
横幅 : 8.40 cm
奥行 : 10.40 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7612円
575 入札履歴
終了
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