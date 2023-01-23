『ヴォルコム ボーイズ 撥水 ボードショーツ (4WAYストレッチ) C0812233 / SATURATE MOD 水着 LTD_ライムタイ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 03時 30分に出品され03月10日 03時 30分に終了予定です。即決価格は7,612円に設定されています。現在234件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヴォルコム ボーイズ 撥水 ボードショーツ (4WAYストレッチ) C0812233 / SATURATE MOD 水着 LTD_ライムタイ



【商品説明】

・12.5インチ アウトシーム

・4方向ストレッチボードショーツ

・シグネチャーVolcomストーンパッチ。

・シンチフライテクノロジーと調節可能なウエストは小さなユース用。

・フラップ付きサイドポケット

・メイン素材: 94% ポリエステル， 6% ポリウレタン

・素材構成: 94% ポリエステル， 6% ポリウレタン



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 27.80 cm

奥行 : 42.80 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。