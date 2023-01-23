『プラウド A4トートバッグ LR-914 BLACK【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 11時 20分に出品され03月26日 11時 20分に終了予定です。即決価格は7,612円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プラウド A4トートバッグ LR-914 BLACK



【商品説明】

・ショルダー全長:48cm

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ26cmxヨコ35cmxマチ12cm

・ポケットの数:4(外側1/内側3)

・収納可能サイズ: 10L以下

・留め具の種類: ファスナー

・表地: フェイクレザー

・重量:480g



【サイズ】

高さ : 13.80 cm

横幅 : 38.60 cm

奥行 : 48.00 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ プラウド

A4トートバッグ

LR-914

BLACK