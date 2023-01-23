『プラウド A4トートバッグ LR-914 BLACK【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 11時 20分に出品され03月26日 11時 20分に終了予定です。即決価格は7,612円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プラウド A4トートバッグ LR-914 BLACK
【商品説明】
・ショルダー全長:48cm
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ26cmxヨコ35cmxマチ12cm
・ポケットの数:4(外側1/内側3)
・収納可能サイズ: 10L以下
・留め具の種類: ファスナー
・表地: フェイクレザー
・重量:480g
【サイズ】
高さ : 13.80 cm
横幅 : 38.60 cm
奥行 : 48.00 cm
重量 : 540.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
MALTA ミニバッグ ボストンバッグ レディース コロンとかわいい ショルダーバッグ 本革 牛革 かばん レザー ポシェット ポーチ 小さ
¥ 7612
MALTA ショルダーバッグ レディース 2way 斜めがけ 肩掛け 鞄 ハンドバッグ 小さめ ミニバッグ 牛革 PUレザー ブラック
¥ 7612
MALTA ショルダーバッグ レディース 2way 斜めがけ 肩掛け 鞄 ハンドバッグ 小さめ ミニバッグ 牛革 PUレザー 水色
¥ 7612
MALTA ショルダーバッグ レディース 2way 斜めがけ 肩掛け 鞄 ハンドバッグ 小さめ ミニバッグ 牛革 PUレザー ブラウン
¥ 7612
MALTA ショルダーバッグ レディース 2way 斜めがけ 肩掛け 鞄 ハンドバッグ 小さめ ミニバッグ 牛革 PUレザー ピンク
¥ 7612
トーラ ミニサコッシュ カウレザーミニサコッシュ 2A-2 レディース 11814-DGB DGB(ダークグレーベージュ)
¥ 7612
ソアソウル ショルダー SOARSOLe-Shoulder レディース ホワイト系
¥ 7612
L.L.Bean(エルエルビーン) インサレーテッド・トート ミディアム キャンバス ソフトクーラー 保冷 Dark Green グリーン
¥ 7611
トーラ ミニサコッシュ カウレザーミニサコッシュ 2A レディース 11813-YE YE(イエロー)
¥ 7610
mikketa トートバッグ ショルダーバッグ レディース レザー 大容量 A4 通勤 ダークブラウン
¥ 7610
レッセフェール ショルダーバッグ プロム? 520135-91 ハンプ×カラーレザー（牛革） ミニショルダー ポシェット ベージュ レディー
¥ 7610
レッセフェール ショルダーバッグ プロム? 520135-13 ハンプ×カラーレザー（牛革） ミニショルダー ポシェット サックスブルー レ
¥ 7610
レッセフェール ショルダーバッグ プロム? 520135-91 ハンプ×カラーレザー（牛革） ミニショルダー ポシェット ベージュ レディー
¥ 7610
レッセフェール ショルダーバッグ プロム? 520135-13 ハンプ×カラーレザー（牛革） ミニショルダー ポシェット サックスブルー レ
¥ 7610
レッセフェール ショルダーバッグ プロム? 520135-91 ハンプ×カラーレザー（牛革） ミニショルダー ポシェット ベージュ レディー
¥ 7610
レッセフェール ショルダーバッグ プロム? 520135-13 ハンプ×カラーレザー（牛革） ミニショルダー ポシェット サックスブルー レ
¥ 7610
インポートエアー キャンバストート A7102K058
¥ 7610
ビジネスバッグ ラカセッタ LA CASETTA 合皮 ビジネストートバッグ (A4対応) 0483 クロ (ブラック) ブラック
¥ 7610
落札価格7612円
698 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！