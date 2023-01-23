『TOMIX Nゲージ JR E6系秋田新幹線 こまち 基本セット 98500 鉄道模型 電車【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 15時 13分に出品され03月21日 15時 13分に終了予定です。即決価格は7,611円に設定されています。現在302件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

TOMIX Nゲージ JR E6系秋田新幹線 こまち 基本セット 98500 鉄道模型 電車



【商品説明】

・2022年現在のE6系の姿をを再現。

・E6系の増設された荷物置き場にあわせて、窓が塞がれた姿を再現。

・JR東日本商品化許諾申請中

・サイズ: 1/160