『スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (グリーン，【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 07時 41分に出品され04月18日 07時 41分に終了予定です。即決価格は7,611円に設定されています。現在744件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (グリーン，



【商品説明】

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【サイズ】

高さ : 13.50 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 80.00 cm

重量 : 2.24 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。