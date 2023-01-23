『（代引不可）グラスハンタードライビングユーティリティー 2番 シャフト硬度SR UT-14(2SR)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 12時 31分に出品され03月06日 12時 31分に終了予定です。即決価格は7,611円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ロングアイアンに匹敵するロフト角を搭載したカッ飛び系ユーティリティーが登場!ヘッドを大きく見せるホワイトヘッド!フェース高31mmの低重心設計!ルールぎりぎりの2.6mm厚ハイパーマレージングフェース!超硬加工でスピンを抑え、キャリーを伸ばす!深重心を強化するバックウェイト装着!ミートしやすい短尺・高弾性カーボンシャフト装着!