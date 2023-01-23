『PAWZ Road ペットカート ペットバギー キャリーカート 犬カート 小型犬 中型犬 猫 軽量 安全装置付 折りたたみ ドッグカート キャリー 老犬 介護用【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 18時 45分に出品され05月15日 18時 45分に終了予定です。即決価格は7,611円に設定されています。現在450件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 色：ブルー

*重量 (約)5kg、サイズ：約71*54*93cm

*前後のメッシュカバーは良質な素材を使用しておりますので、通気性が良く 虫除けにもなります。

*前輪は360度回転するので、方向転換がスムーズです。

*安全で便利：耐荷重 (約)20kg 、中に飛び出し防止用のリードベルト2本付き。顔を出す部分も2箇所あります。多頭飼いにも便利

*いろいろな場所で活躍：ドッグラン、公園などの屋外移動もペットカートがあれば、わんちゃんも飼い主さんと一緒だから安心

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