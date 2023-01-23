『高崎だるま 赤 10号 30×29×25 福入 合格祈願 大願成就 達磨 置物 赤顔【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 16時 48分に出品され03月24日 16時 48分に終了予定です。即決価格は7,611円に設定されています。現在239件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

高崎だるま 赤 10号 30×29×25 福入 合格祈願 大願成就 達磨 置物 赤顔



【商品説明】

・「福入」の文字を抱く「福だるま」

・合格祈願と大願成就を祈願する縁起物



【サイズ】

高さ : 27.00 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 38.00 cm

重量 : 950.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。