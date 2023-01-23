『PLAY WOOD プレイウッド ラチェット RAT-15R【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 15時 42分に出品され03月15日 15時 42分に終了予定です。即決価格は7,611円に設定されています。現在774件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PLAY WOOD プレイウッド ラチェット RAT-15R
【商品説明】
・オール木製
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・寸法135W×175H(mm)
【サイズ】
高さ : 11.20 cm
横幅 : 13.70 cm
奥行 : 19.30 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7611円
774 入札履歴
終了
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