『PLAY WOOD プレイウッド ラチェット RAT-15R【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 15時 42分に出品され03月15日 15時 42分に終了予定です。即決価格は7,611円に設定されています。現在774件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PLAY WOOD プレイウッド ラチェット RAT-15R



【商品説明】

・オール木製

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・寸法135W×175H(mm)



【サイズ】

高さ : 11.20 cm

横幅 : 13.70 cm

奥行 : 19.30 cm

重量 : 460.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。