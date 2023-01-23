『StarTech.com 15m ハイスピードHDMIケーブル 4k対応HDMI(オス)-HDMI(オス)ケーブル ウルトラ/Ultra H【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 05時 28分に出品され05月02日 05時 28分に終了予定です。即決価格は7,611円に設定されています。現在800件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
StarTech.com 15m ハイスピードHDMIケーブル 4k対応HDMI(オス)-HDMI(オス)ケーブル ウルトラ/Ultra H
【商品説明】
・最大3840x2160(4K x 2K)のUltra HD解像度に対応
・最長15mの距離に対応
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 33.80 cm
奥行 : 43.60 cm
重量 : 1.62 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7611円
800 入札履歴
終了
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