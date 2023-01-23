『イーストボーイ プランタン スクエアリュック 30L EBA44 クロ 01【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 05時 47分に出品され03月08日 05時 47分に終了予定です。即決価格は7,611円に設定されています。現在601件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イーストボーイ プランタン スクエアリュック 30L EBA44 クロ 01
【商品説明】
・サイズ/約34×53×20cm 容量：約30L
・ポケット/外側ポケット：サイドオープンポケット×2、ファスナーポケット×2（オープンポケット×2） 内側ポケット：ファスナーポケット×1、クッションパッド入りポケット×1
・生産国/中国
・素材/840Dナイロン （テフロン加工）
・重さ/約860g
【サイズ】
高さ : 9.30 cm
横幅 : 44.50 cm
奥行 : 54.50 cm
重量 : 940.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7611円
601 入札履歴
終了
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