『イーストボーイ プランタン スクエアリュック 30L EBA44 クロ 01【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 05時 47分に出品され03月08日 05時 47分に終了予定です。即決価格は7,611円に設定されています。現在601件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イーストボーイ プランタン スクエアリュック 30L EBA44 クロ 01

【商品説明】

・サイズ/約34×53×20cm 容量：約30L

・ポケット/外側ポケット：サイドオープンポケット×2、ファスナーポケット×2（オープンポケット×2） 内側ポケット：ファスナーポケット×1、クッションパッド入りポケット×1

・生産国/中国

・素材/840Dナイロン （テフロン加工）

・重さ/約860g



【サイズ】

高さ : 9.30 cm

横幅 : 44.50 cm

奥行 : 54.50 cm

重量 : 940.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ イーストボーイ

プランタン

スクエアリュック

30L

EBA44

クロ

01