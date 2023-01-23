『キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) フィールドラック ラック 収納棚 3段 MOVEラック W460mm 高さ2段階調節可能 ブ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 12時 32分に出品され03月17日 12時 32分に終了予定です。即決価格は7,611円に設定されています。現在21件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) フィールドラック ラック 収納棚 3段 MOVEラック W460mm 高さ2段階調節可能 ブ
【商品説明】
・収納サイズ:(約)465×400×厚さ90mm
・材質:鉄(シリコン樹脂塗装)、原産国:中国
・組立サイズ:(約)幅465×奥行300×高さLow580・Hi640mm、内寸横440mm×内寸高さLow240mm・内寸高さHi270mm
・耐荷重:棚板1枚/10kg
・製品重量:(約)4.6kg
【サイズ】
高さ : 10.80 cm
横幅 : 43.79 cm
奥行 : 48.79 cm
重量 : 5.04 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7611円
21 入札履歴
終了
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