『Tasco ES16X32 EssentialsルーフプリズムルーフMCボックス双眼鏡、16 x 32mm、ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 15時 16分に出品され05月01日 15時 16分に終了予定です。即決価格は7,611円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Tasco ES16X32 EssentialsルーフプリズムルーフMCボックス双眼鏡、16 x 32mm、ブラック



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.86 cm

横幅 : 9.14 cm

奥行 : 15.24 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。