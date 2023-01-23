『LG Electronics Bluetooth ステレオヘッドセット TONE PRO ブラック HBS-760【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 16時 36分に出品され03月28日 16時 36分に終了予定です。即決価格は7,611円に設定されています。現在378件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
LG Electronics Bluetooth ステレオヘッドセット TONE PRO ブラック HBS-760
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 18.10 cm
奥行 : 22.30 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7611円
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