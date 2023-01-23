『Ocean&Earth サーフボード用ハードケース BARRY FISH レッド【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 15時 48分に出品され03月20日 15時 48分に終了予定です。即決価格は7,611円に設定されています。現在792件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Ocean&Earth サーフボード用ハードケース BARRY FISH レッド
【商品説明】
・WIDTH：約590ｍｍ
・重量：約1.2kg
【サイズ】
高さ : 37.00 cm
横幅 : 50.00 cm
奥行 : 71.00 cm
重量 : 2.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7611円
792 入札履歴
終了
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