『Ocean&Earth サーフボード用ハードケース BARRY FISH レッド【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 15時 48分に出品され03月20日 15時 48分に終了予定です。即決価格は7,611円に設定されています。現在792件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Ocean&Earth サーフボード用ハードケース BARRY FISH レッド



【商品説明】

・WIDTH：約590ｍｍ

・重量：約1.2kg



【サイズ】

高さ : 37.00 cm

横幅 : 50.00 cm

奥行 : 71.00 cm

重量 : 2.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。