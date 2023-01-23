『アダム商会(Adamusyokai) アイロン台 ホワイト 大【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 19時 33分に出品され03月26日 19時 33分に終了予定です。即決価格は7,610円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アダム商会(Adamusyokai) アイロン台 ホワイト 大



【商品説明】

・サイズ/76×46×3cm



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 47.00 cm

奥行 : 77.00 cm

重量 : 1.72 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。