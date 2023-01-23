『11色 メンズスーツ スリーピース ジャケット ベスト ズボン 結婚式 花婿 発表会 司会 新年会 紳士服 舞台衣装 紳士 スーツセット レギュラースーツ フォーマル【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 11時 27分に出品され03月24日 11時 27分に終了予定です。即決価格は7,610円に設定されています。現在20件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名
メンズスーツ
セット内容：ジャケット+ズボン+ベスト
・簡易な包装、ご了承ください。
色
ブラック・グレー・ベージュ・ブルー・ホワイト・グリーン・サファイアブルー・ブラック01・ネイビー・パープル・ワインレッド
サイズ
S-6XL
素人採寸若干の誤差がある場合がございます。
素材
ポリエステル
ご了承いただきたいこと
※サイトに掲載の商品は、撮影の環境とモニター環境により、実際の物と素材感・色味いが多少異なる場合がございます。
※モデル使用の撮影道具等商品に含めておりません（小物ある場合、内容を明記致します）。
※大量生産による生産過剰と在庫管理の条件により、細かいキズや汚れ付くことがございます。完璧な商品をお求めのお方と細かい部分をお気になさるお方は、ご購入を慎んでください。
※取寄品、輸入品、工場大量生産の商品の為、日本製より縫製荒いとほつれ等が生じている場合がございますのであらかじめご了承くださいませ。
※都
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落札価格7610円
20 入札履歴
終了
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