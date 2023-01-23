『704ピース ジグソーパズル 夕暮れのモン・サン・ミッシェル ラージピース ピュアホワイト(51x73.5cm)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 23時 01分に出品され03月13日 23時 01分に終了予定です。即決価格は7,610円に設定されています。現在626件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
704ピース ジグソーパズル 夕暮れのモン・サン・ミッシェル ラージピース ピュアホワイト(51x73.5cm)
【商品説明】
・対象年齢 :6歳から
・対象性別 :男女共用
・本体サイズ :51×73.5cm
【サイズ】
高さ : 6.40 cm
横幅 : 25.10 cm
奥行 : 36.60 cm
重量 : 720.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7610円
626 入札履歴
終了
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