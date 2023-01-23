『Skullcandy アイコン ワイヤレス オンイヤーヘッドホン - ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 21時 46分に出品され03月26日 21時 46分に終了予定です。即決価格は7,610円に設定されています。現在588件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Skullcandy アイコン ワイヤレス オンイヤーヘッドホン - ブラック



【商品説明】

・10時間のバッテリー寿命。

・Bluetoothワイヤレステクノロジー。

・TapTech通話、トラックコントロール、アシスタントのアクティブ化。

・マイク。 周波数応答:20Hz ? 20KHz。

・滑らないヘッドバンド。



【サイズ】

高さ : 8.13 cm

横幅 : 18.80 cm

奥行 : 23.11 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。