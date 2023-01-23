『メイバランス ソフトゼリー200 バナナヨーグルト味 2671138 36個セット 明治【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 03時 47分に出品され03月28日 03時 47分に終了予定です。即決価格は7,610円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
内容量/125ml×36本
エネルギー/200kcal
味/バナナヨーグルト味
原材料/ショ糖、デキストリン、乳清たんぱく質、食用油脂（米油、なたね油、パーム分別油）、乳清たんぱく質分解物、難消化性デキストリン、寒天、食塩、食用酵母／ゲル化剤（増粘多糖類）、乳酸Ca、pH調整剤、硫酸Mg、塩化K、V.C、乳化剤、香料、甘味料（アセスルファムK、ステビア、スクラロース）、V.E、グルコン酸亜鉛、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B2、V.B1、着色料（β-カロテン）、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む）
栄養成分/ 画像参照
注意事項/※画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます。
※パッケージは予告なく変更することがあります。
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落札価格7610円
763 入札履歴
終了
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