『杖たて / 8-6957-01【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 02時 10分に出品され03月11日 02時 10分に終了予定です。即決価格は7,610円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 杖、ステッキ

【商品名】

杖たて / 8-6957-01



【商品説明】

・内容量:1個

・商品サイズ (幅×奥行×高さ) :160×610×80mm



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 16.00 cm

奥行 : 61.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。