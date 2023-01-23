『ミレスト バックパック リュック リュックサック メンズ レディース PC収納 a4 Hutte グレー 灰 gray【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 03時 55分に出品され05月08日 03時 55分に終了予定です。即決価格は7,610円に設定されています。現在564件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ミレスト バックパック リュック リュックサック メンズ レディース PC収納 a4 Hutte グレー 灰 gray
【商品説明】
・タテ37.5cmxヨコ26.5cmxマチ13cm
・ポケットの数:3(外側0/内側3)
・メイン素材: レザー
・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能
・留め具の種類: マグネット
・表地: 本体：ポリエステル、付属：牛革
・重量:570g
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 44.60 cm
重量 : 600.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7610円
564 入札履歴
終了
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