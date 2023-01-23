『ビアンキ ショルダーバッグ TBPI22 メンズ ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 19時 24分に出品され03月27日 19時 24分に終了予定です。即決価格は7,610円に設定されています。現在938件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ビアンキ ショルダーバッグ TBPI22 メンズ ブラック



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ23cmxヨコ32cmxマチ2cm

・ポケットの数:4(外側1/内側3)

・収納可能サイズ: B5サイズ収納可

・留め具の種類: ジッパー

・表地: フェイクレザー

・重量:550g



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 23.40 cm

奥行 : 29.80 cm

重量 : 580.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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