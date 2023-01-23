『ヒュンメル バックパック チームアスリートタンクパック ブラック (90)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 10時 48分に出品され03月31日 10時 48分に終了予定です。即決価格は7,610円に設定されています。現在881件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヒュンメル バックパック チームアスリートタンクパック ブラック (90)



【商品説明】

・タテ55cmxヨコ32cmxマチ25cm

・ポケットの数:6(外側3/内側3)

・メイン素材: 合成皮革（PVC）×合成繊維

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリ塩化ビニル， フェイクレザー

・重量:1020g



【サイズ】

高さ : 16.60 cm

横幅 : 45.29 cm

奥行 : 57.10 cm

重量 : 1.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。