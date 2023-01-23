『threeten(スリーテン) 3X+PLUS クリアデッキ LFB ロング用テールデッキ含む(大判など8枚入り)【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 13時 36分に出品され03月30日 13時 36分に終了予定です。即決価格は7,610円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

threeten(スリーテン) 3X+PLUS クリアデッキ LFB ロング用テールデッキ含む(大判など8枚入り)



【商品説明】

・セット内容:大判など8枚入

・原産国:日本



【サイズ】

高さ : 7.60 cm

横幅 : 17.20 cm

奥行 : 32.10 cm

重量 : 410.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。