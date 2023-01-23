『アンブロ 20年秋冬モデル デイパック UUAQJA56 メンズ スポーツ バックパック リュック 通学 洗濯機可能 ウォッシャブル仕様 は【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 01時 23分に出品され03月10日 01時 23分に終了予定です。即決価格は7,610円に設定されています。現在308件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アンブロ 20年秋冬モデル デイパック UUAQJA56 メンズ スポーツ バックパック リュック 通学 洗濯機可能 ウォッシャブル仕様 は



【商品説明】

・留め具の種類: ファスナー

・約30×47×15cm 容量：約24L

・素材：ポリエステル（裏PU加工）

・表地: ポリエステル



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 38.00 cm

奥行 : 48.00 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。