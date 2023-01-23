水槽用品 | クリアLED POWER3 900【2025年の人気アイテム】

商品情報

水槽 水槽用品 ペット

際立つ明るさ3色ＬＥＤ演色性へのこだわり

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【商品名】

水槽用品 | クリアLED POWER3 900

※商品名先頭『 | 』から左は検索用キーワードです。実際の商品内容とは異なる場合があります。



【商品内容】



[商品特徴]



人気No.1のアクアリウムLEDが進化！

パナソニック製基盤+アダプター採用！

3色パワーLEDで魚と水草を色濃く、くっきり見せる色温度10000K(3色点灯時)、明るさ1500lm。

3色LEDが織りなす魚・水草・水の究極の美しさと際立つ明るさを楽しめます。

水槽との一体感を高める上質なアルマイト加工のスリムボディ。

ライトリフト付。

90cm水槽用。







【商品スペック】



[材質]



アルミ(A6063)、ABS、PMMA



[本体サイズ]



約幅90.7×奥行8.5×高さ2.1cm



[適合水槽]



幅90cm水槽用



[消費電力]



23.5W(50/60Hz)



[電源コード長]



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