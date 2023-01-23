『水槽用品 | クリアLED POWER3 900【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 20時 12分に出品され03月08日 20時 12分に終了予定です。即決価格は7,610円に設定されています。現在388件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
水槽 水槽用品 ペット
際立つ明るさ3色ＬＥＤ演色性へのこだわり
-- 上記は検索用ワード --
【商品名】
水槽用品 | クリアLED POWER3 900
※商品名先頭『 | 』から左は検索用キーワードです。実際の商品内容とは異なる場合があります。
【商品内容】
[商品特徴]
人気No.1のアクアリウムLEDが進化！
パナソニック製基盤+アダプター採用！
3色パワーLEDで魚と水草を色濃く、くっきり見せる色温度10000K(3色点灯時)、明るさ1500lm。
3色LEDが織りなす魚・水草・水の究極の美しさと際立つ明るさを楽しめます。
水槽との一体感を高める上質なアルマイト加工のスリムボディ。
ライトリフト付。
90cm水槽用。
【商品スペック】
[材質]
アルミ(A6063)、ABS、PMMA
[本体サイズ]
約幅90.7×奥行8.5×高さ2.1cm
[適合水槽]
幅90cm水槽用
[消費電力]
23.5W(50/60Hz)
[電源コード長]
...
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ボルクスジャパン グラッシーレディオ RX072e リーフ
¥ 7607
ボルクスジャパン グラッシーレディオ RX072e ディープ
¥ 7607
らんちゅう水槽 ４５０（４５０×２９５×２３０）４５ｃｍ水槽 金魚 亀 カメ（単体） お一人様１点限り
¥ 7606
テトラ (Tetra) ガラス リビングキューブ 20 オールインワン水槽 淡水・海水用 (容量 約20L) 水槽 アクアリウム 熱帯魚 メ
¥ 7605
落札価格7610円
388 入札履歴
終了
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