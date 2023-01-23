『Penn-Plax フェリスウィール 観覧車 鳥のおもちゃ 並行輸入品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 11時 32分に出品され03月17日 11時 32分に終了予定です。即決価格は7,610円に設定されています。現在807件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Penn-Plax フェリスウィール 観覧車 鳥のおもちゃPenn-Plax BA512 Ferris Wheel Bird Toy | Adds a Fun Activity for Smaller Birdsブランド：Penn-Plax商品サイズ：高さ：3.5 cm横幅：11.2 cm奥行：18 cm 商品番号：BA512色：multicolor素材：Plastic