『アドメイト (ADD. MATE) 組み替えできる キャットハンモックタワー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 21時 20分に出品され03月13日 21時 20分に終了予定です。即決価格は7,610円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アドメイト (ADD. MATE) 組み替えできる キャットハンモックタワー



【商品説明】

・お部屋の床をキズつけにくいスベリ止め付き。

・組み替え可能な２段式ハンモックタワー。

・組立て時に必要な六角レンチ付。



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 44.60 cm

奥行 : 62.50 cm

重量 : 4.30 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。