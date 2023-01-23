『ペット用品 PAWZ Road キャットタワー 据え置き スリム 大型猫 省スペース コンパクト 爪とぎ おしゃれ 猫タワー おもちゃ ハウス【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 06時 14分に出品され04月24日 06時 14分に終了予定です。即決価格は7,610円に設定されています。現在137件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
据え置き型キャットタワー
【商品名】
PAWZ Road キャットタワー 据え置き スリム 大型猫 省スペース コンパクト 爪とぎ おしゃれ 猫タワー おもちゃ ハウス 遊び場
PAWZ Road
【商品説明】
・【ハンモック付き】タワーに円状ハンモック付き、ニャンコは包み込まれて快眠になります。
・【ベージュ＆グレー】据え置きタイプのキャットタワーは２色ご選択いただけ、お部屋に馴染む素敵な良いものと存じます。
・【爪どき２種】タワーに爪どき板と爪どきポール付き、どちらもニャンコの好みに合う。
・【省スペース】子猫かシニア猫にも相応しいコンパクトで、圧迫感がなくて安定させます！
・【細部まで精一杯に】上から下まで全体的に触り心地良い素材に包まれ、ニャンコや人は傷つかないように心を用いる特製品です。
【サイズ】
高さ : 19.00 cm
横幅 : 50.00 cm
奥行 : 50.00 cm
重量 : 12.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
キャットタワー 据え置き スリム 49×48cm 高さ184cm (ベージュ)
¥ 7609
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落札価格7610円
137 入札履歴
終了
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