ペット用品 PAWZ Road キャットタワー 据え置き スリム 大型猫 省スペース コンパクト 爪とぎ おしゃれ 猫タワー おもちゃ ハウス【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

据え置き型キャットタワー

【商品名】

PAWZ Road キャットタワー 据え置き スリム 大型猫 省スペース コンパクト 爪とぎ おしゃれ 猫タワー おもちゃ ハウス 遊び場

PAWZ Road



【商品説明】

・【ハンモック付き】タワーに円状ハンモック付き、ニャンコは包み込まれて快眠になります。

・【ベージュ＆グレー】据え置きタイプのキャットタワーは２色ご選択いただけ、お部屋に馴染む素敵な良いものと存じます。

・【爪どき２種】タワーに爪どき板と爪どきポール付き、どちらもニャンコの好みに合う。

・【省スペース】子猫かシニア猫にも相応しいコンパクトで、圧迫感がなくて安定させます！

・【細部まで精一杯に】上から下まで全体的に触り心地良い素材に包まれ、ニャンコや人は傷つかないように心を用いる特製品です。



【サイズ】

高さ : 19.00 cm

横幅 : 50.00 cm

奥行 : 50.00 cm

重量 : 12.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。