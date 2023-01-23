『BriSunshine キャットタワー 木製 ドア掛け 省スペース 吊り下げ キャットウォーク 麻紐爪とぎ付 W55xH27xD148cm【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 19時 51分に出品され04月12日 19時 51分に終了予定です。即決価格は7,610円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BriSunshine キャットタワー 木製 ドア掛け 省スペース 吊り下げ キャットウォーク 麻紐爪とぎ付 W55xH27xD148cm



【サイズ】

高さ : 13.50 cm

横幅 : 28.00 cm

奥行 : 78.00 cm

重量 : 8.25 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。