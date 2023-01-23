『山善 加湿器 上から給水 ハイブリッド式 加熱式 超音波式 (木造約7畳/プレハブ約11畳まで) アロマオイル対応 リモコン付き 温度/湿度【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 04時 24分に出品され03月25日 04時 24分に終了予定です。即決価格は7,610円に設定されています。現在873件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
山善 加湿器 上から給水 ハイブリッド式 加熱式 超音波式 (木造約7畳/プレハブ約11畳まで) アロマオイル対応 リモコン付き 温度/湿度
【商品説明】
・【ハイブリッド式加湿器】超音波式と加熱式を掛け合わせたハイブリット式加湿器。温めた水を超音波で蒸発させて効率よくお部屋を加湿する。
・【加湿量】最大400ml/hの加湿量でしっかりお部屋を潤す。また、ヒーターONで強運転(MAX運転)時でも最大約12.5時間の連続運転が可能。
・【商品詳細】本体サイズ:幅24.6×奥行17.7×高さ33.5cm、本体重量2.4kg、水タンク容量:5.0L、適用床面積(強運転・ヒーターON時):木造和室～約7畳/プレハブ洋室～約11畳
・【湿度コントロール機能】お部屋の状態に応じてセンサーが湿度
X09C1PQ4MM
【サイズ】
高さ : 23.20 cm
横幅 : 28.90 cm
奥行 : 37.60 cm
重量 : 3.17 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7610円
873 入札履歴
終了
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