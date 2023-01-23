『バイクブレーキレバー FOMTOR ユニバーサルアルミ合金ブレーキハンドル 2.5フィンガー マウンテンバイク、キッズバイク、折りたたみ自転車、【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 23時 57分に出品され04月28日 23時 57分に終了予定です。即決価格は7,610円に設定されています。現在442件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・ブラック
・直径2.2cmのハンドルバーにフィットし、マウンテンバイク、キッズバイク、固定ギアバイク、MTB、BMXなどに適しています。
・2.5本指デザインのレバーはほとんどの方にフィットし、お子様にもお使いいただけます。バイクブレーキレバー1組が含まれています。
・軽量ブレーキレバーは、自転車に負担をかけずバイクのバランスパフォーマンスを維持します。
・アルミニウム合金製、高強度かつ丈夫です。
・取り付けはとても簡単。スムーズで快適に感じられます。
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落札価格7610円
442 入札履歴
終了
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