『FANDARE リュックサック メンズ 帆布 レトロ おしゃれ リュック キャンバス 通学 通勤 旅行 ディバッグ アウトドア 修学旅行 レ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 04時 24分に出品され03月10日 04時 24分に終了予定です。即決価格は7,610円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

FANDARE リュックサック メンズ 帆布 レトロ おしゃれ リュック キャンバス 通学 通勤 旅行 ディバッグ アウトドア 修学旅行 レ



【商品説明】

・【サービス】FANDAREは最高のアフターサービスをお客様にお届けいたします。バッグについて何か問題がありましたら、私たちはできるだけ早く解決します。FANDAREはお客様に満足な製品とサービスを提供するために最善を尽くします。

・【レトロなデザイン】リュックはクラシック風に仕上げ、手触り感はより快適になりました。レトロな牛革とキャンバスがバックパックの高級感を演出しています。

・【上質な材質】外側は厳選されたキャンバスと本革を使用して、耐久性と耐磨耗性がとても良いです。高密度のオイルワックスキャンバスは防水性能が抜群なだけでなく、リュックの表面に傷が出やすくレトロ感を演出しています。（傷が嫌な



【サイズ】

高さ : 11.80 cm

横幅 : 34.40 cm

奥行 : 41.60 cm

重量 : 1.13 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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