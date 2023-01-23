『NICHIYO ( ニチヨー ) 卓上 カラー 輪投げ ミニ ( CWGM ) （ ボードサイズ :30cm×30cmのミニ輪投 ）ワナゲ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 19時 51分に出品され03月20日 19時 51分に終了予定です。即決価格は7,610円に設定されています。現在129件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
NICHIYO ( ニチヨー ) 卓上 カラー 輪投げ ミニ ( CWGM ) （ ボードサイズ :30cm×30cmのミニ輪投 ）ワナゲ
【商品説明】
・イベントなどで人気の輪投を卓上で！
・サイズ：300mm×300mm×高さ133mm
・ビンゴ方式や色あわせもなど遊び方色々
・広い場所がなくても大丈夫！
【サイズ】
高さ : 6.20 cm
横幅 : 32.50 cm
奥行 : 33.10 cm
重量 : 1.31 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7610円
129 入札履歴
終了
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