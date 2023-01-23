『ブリヂストン BRIDGESTONE ボストンバッグ BBG220 2022年モデル ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 19時 18分に出品され03月13日 19時 18分に終了予定です。即決価格は7,610円に設定されています。現在867件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ブリヂストン BRIDGESTONE ボストンバッグ BBG220 2022年モデル ブラック



【商品説明】

・サイズ:48×23×30cm

・ボストンバッグ

・留め具の種類: ファスナー

・素材:合成皮革

・背面にシューズインポケットあり



【サイズ】

高さ : 7.30 cm

横幅 : 51.70 cm

奥行 : 72.00 cm

重量 : 1.08 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。