『ブリヂストン BRIDGESTONE ボストンバッグ BBG220 2022年モデル ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 19時 18分に出品され03月13日 19時 18分に終了予定です。即決価格は7,610円に設定されています。現在867件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ブリヂストン BRIDGESTONE ボストンバッグ BBG220 2022年モデル ブラック
【商品説明】
・サイズ:48×23×30cm
・ボストンバッグ
・留め具の種類: ファスナー
・素材:合成皮革
・背面にシューズインポケットあり
【サイズ】
高さ : 7.30 cm
横幅 : 51.70 cm
奥行 : 72.00 cm
重量 : 1.08 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7610円
867 入札履歴
終了
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