『ATHLETA(アスレタ)05252 バックパック リュック BLK(ブラック)/35L【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 01時 28分に出品され03月12日 01時 28分に終了予定です。即決価格は7,610円に設定されています。現在152件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ATHLETA(アスレタ)05252 バックパック リュック BLK(ブラック)/35L
【商品説明】
・サイズ(縦/横/マチ) F(48/32/19)
・容量 約35L
・素材 本体/ポリエステル100%
【サイズ】
高さ : 4.50 cm
横幅 : 42.00 cm
奥行 : 58.50 cm
重量 : 1.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【食品等の賞味期限について】
※当店の食品/飲料/ペットフード画像は、サンプルの為、実際には賞味期限内の商品を発送しておりますのでご安心ください。
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落札価格7610円
152 入札履歴
終了
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