『Toyota FJ Cruiser Custom with Roof Rack White Just Trucks 1/24 Diecast【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月23日 08時 53分に出品され04月23日 08時 53分に終了予定です。即決価格は7,610円に設定されています。現在760件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Toyota FJ Cruiser Custom with Roof Rack White Just Trucks 1/24 Diecast



【商品説明】

・Brand new 1/24 scale diecast car model of Toyota FJ Cruiser Custom with Roof Rack White "Just Trucks" die cast model car by Jada.

・Brand new box.

・Made of diecast with some plastic parts.

・Opening hood， doors and rear gate.

・Real rubber tires.



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 12.20 cm

奥行 : 25.30 cm

重量 : 630.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ Toyota

FJ

Cruiser

Custom

with

Roof

Rack

White

Just

Trucks

1/24

Diecast