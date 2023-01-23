『INDUSTRIAL(インダストリアル) パッド プロテクター 3点セット 3 In 1 Pad Set XS BLK/BLK【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 15時 16分に出品され03月26日 15時 16分に終了予定です。即決価格は7,610円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

INDUSTRIAL(インダストリアル) パッド プロテクター 3点セット 3 In 1 Pad Set XS BLK/BLK



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 24.00 cm

奥行 : 42.00 cm

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。