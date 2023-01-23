『ダーツ バレル TRiNiDAD PRO Yoriboy 大穂徳睦 考案モデル TiTO ティト ヨリボーイ トリニダード プロ シリーズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 12時 53分に出品され03月12日 12時 53分に終了予定です。即決価格は7,609円に設定されています。現在419件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ダーツ バレル TRiNiDAD PRO Yoriboy 大穂徳睦 考案モデル TiTO ティト ヨリボーイ トリニダード プロ シリーズ



【商品説明】

・全長 : 48.0mm

・刻み : リングカット ダブルリングカット シャークカット 縦カット デルタカット

・形状 : ストレート

・最大径 : 6.7mm

・材質 : タングステン90%

・規格 : 2BA

・重量 : 21.0g



【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 11.80 cm

奥行 : 11.90 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。