『RiZKiZ 子供デスクセットナチュラル 木製学習机 チェア付き 高さ調整 安心安全設計 子供部屋 インテリア 組立式 おしゃれ 対象年齢【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 06時 07分に出品され05月06日 06時 07分に終了予定です。即決価格は7,609円に設定されています。現在26件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
RiZKiZ 子供デスクセットナチュラル 木製学習机 チェア付き 高さ調整 安心安全設計 子供部屋 インテリア 組立式 おしゃれ 対象年齢
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 15.50 cm
横幅 : 38.00 cm
奥行 : 63.50 cm
重量 : 9.60 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7609円
26 入札履歴
終了
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