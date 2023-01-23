『カードキャプターさくら風 木之本桜(きのもと さくら) メイド服コスプレ衣装 cosplayコスチューム ウィッグ パニエ 追加可 変装 舞台 仮装 祭り【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 15時 12分に出品され03月09日 15時 12分に終了予定です。即決価格は7,609円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 セット内容：写真参照

サイズ：CM(誤差ご多少ございます)

別途購入付属品：衣装をご購入お客様に限り：ウィッグ2400円、かぼちゃズボン2900円、パニエ2400円でご提供致します。



【納期】：ご入金確認後7-15営業日以内に発送、発送後4-7日前後到着予定となります。

【送料】：送料無料！沖縄の場合、2500円の送料とラッピング費用を追加でお支払していただく必要がございます。

