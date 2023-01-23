『ヴァイオレット・エヴァーガーデン コスプレ 主人公 ヴァイオレット・エヴァーガーデン コスプレ 衣装【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 15時 29分に出品され05月01日 15時 29分に終了予定です。即決価格は7,609円に設定されています。現在452件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 新品未使用



セット内容：上着+ワンピース+髪飾り+手袋+首飾り+靴下(写真参照)



サイズ：CM





S 身長150-158 バスト75-81 ウエスト56-61 肩幅37

M 身長158-162 バスト81-88 ウエスト61-66 肩幅38

L 身長162-168 バスト88-95 ウエスト66-75 肩幅40

XL 身長168-179 バスト95-103 ウエスト75-81 肩幅41





別購入：ウイッグ追加2600円 靴追加6000円 手甲追加5200円 パニエ追加1000円





【納期】：

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【送料】：

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