『ヴァイオレット・エヴァーガーデン コスプレ 主人公 ヴァイオレット・エヴァーガーデン コスプレ 衣装【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 15時 29分に出品され05月01日 15時 29分に終了予定です。即決価格は7,609円に設定されています。現在452件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
新品未使用
セット内容：上着+ワンピース+髪飾り+手袋+首飾り+靴下(写真参照)
サイズ：CM
S 身長150-158 バスト75-81 ウエスト56-61 肩幅37
M 身長158-162 バスト81-88 ウエスト61-66 肩幅38
L 身長162-168 バスト88-95 ウエスト66-75 肩幅40
XL 身長168-179 バスト95-103 ウエスト75-81 肩幅41
別購入：ウイッグ追加2600円 靴追加6000円 手甲追加5200円 パニエ追加1000円
【納期】：
ご入金確認後、7-15営業日以内に発送、発送後4-7日前後到着予定となります。
【送料】：
送料無料！ 離島+1000円（沖縄など）
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落札価格7609円
452 入札履歴
終了
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