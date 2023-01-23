◆呪術廻戦 風 釘崎野薔薇 コスプレ衣装 制服 ウィッグ 靴 女用サイズ cosplay アニメ ゲーム コスチューム イベント パーティー ハロウィン仮装【2025年の人気アイテム】

商品情報

新品未使用



セット内容：上着+シャツ+スカート+ベルト+ソックス



サイズcm：(誤差ご多少ございます)

S 身長155-160 肩幅40 バスト92 ウエスト64 着丈36 スカート丈38

M 身長160-165 肩幅41 バスト97 ウエスト69 着丈37 スカート丈40

L 身長165-170 肩幅42 バスト102 ウエスト74 着丈39 スカート丈42

XL 身長170-175 肩幅43 バスト106 ウエスト79 着丈41 スカート丈44





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