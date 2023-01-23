『◆呪術廻戦 風 釘崎野薔薇 コスプレ衣装 制服 ウィッグ 靴 女用サイズ cosplay アニメ ゲーム コスチューム イベント パーティー ハロウィン仮装【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 08時 36分に出品され03月03日 08時 36分に終了予定です。即決価格は7,609円に設定されています。現在691件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
新品未使用
セット内容：上着+シャツ+スカート+ベルト+ソックス
サイズcm：(誤差ご多少ございます)
S 身長155-160 肩幅40 バスト92 ウエスト64 着丈36 スカート丈38
M 身長160-165 肩幅41 バスト97 ウエスト69 着丈37 スカート丈40
L 身長165-170 肩幅42 バスト102 ウエスト74 着丈39 スカート丈42
XL 身長170-175 肩幅43 バスト106 ウエスト79 着丈41 スカート丈44
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落札価格7609円
691 入札履歴
終了
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