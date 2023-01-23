『2020年 Bluetooth イヤホン ワイヤレスイヤホン Hi-Fi Bluetooth5.0+EDR搭載 マイク内臓 IPX7 完全防【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 11時 21分に出品され03月26日 11時 21分に終了予定です。即決価格は7,609円に設定されています。現在951件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
2020年 Bluetooth イヤホン ワイヤレスイヤホン Hi-Fi Bluetooth5.0+EDR搭載 マイク内臓 IPX7 完全防
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.90 cm
横幅 : 11.40 cm
奥行 : 11.40 cm
重量 : 230.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7609円
951 入札履歴
終了
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