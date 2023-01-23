『Alapmk 保護ケース 13.3インチ Dell Inspiron 13 5300 5390 5391 7390 7391/Latitud【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 19時 17分に出品され03月23日 19時 17分に終了予定です。即決価格は7,609円に設定されています。現在539件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Alapmk 保護ケース 13.3インチ Dell Inspiron 13 5300 5390 5391 7390 7391/Latitude 5300 5310 5320 5330 5340 7300 7310/Latitude 2-in-1 5300 Chromebook Enterprise/V用 ostro 13 5390 5300 5301、星月夜



【商品説明】

・13.3インチのDell Inspiron 13 2-in-1 7300 7306 i7300-5395SLV-PUS i7306-5934SLV-PUS/Dell Inspiron 13 5300 5301 5390 5391/Dell Inspiron 13 7391 7用に特別に設計されています。 390/Dell。 Latitude 3320 3301/



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 25.10 cm

奥行 : 31.80 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。