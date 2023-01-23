『吸引カテーテルホルダー UMHG012 24-7868-00 1入り【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 16時 36分に出品され05月02日 16時 36分に終了予定です。即決価格は7,609円に設定されています。現在643件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【病院専用商品】 品名 吸引カテーテルホルダー UMHG012 1入り 備考 医療機器対象外 メーカー希望小売価格 ￥12000JAN商品詳細 商品説明 衛生的に吸引カテーテルを保管できます。吸引カテーテルを衛生的に、場所を取らずに設置できます。 商品スペック 製品サイズ：Ｗ135×Ｄ100×Ｈ450mm 重量：320g 材質：ポリプロピレン メーカー名 岐阜プラスチック工業メーカー品番 UMHG012 JANコード