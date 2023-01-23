『吸引カテーテルホルダー UMHG012 24-7868-00 1入り【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 16時 36分に出品され05月02日 16時 36分に終了予定です。即決価格は7,609円に設定されています。現在643件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【病院専用商品】 品名 吸引カテーテルホルダー UMHG012 1入り 備考 医療機器対象外 メーカー希望小売価格 ￥12000JAN商品詳細 商品説明 衛生的に吸引カテーテルを保管できます。吸引カテーテルを衛生的に、場所を取らずに設置できます。 商品スペック 製品サイズ：Ｗ135×Ｄ100×Ｈ450mm 重量：320g 材質：ポリプロピレン メーカー名 岐阜プラスチック工業メーカー品番 UMHG012 JANコード
8-8427-01担架収納袋（二つ折り用）３００×２２５０【枚】(as1-8-8427-01)
¥ 7609
7-5322-05オートクレーブ用廃棄バッグＳ・Ｍ用ラックアダプター【個】(as1-7-5322-05)
¥ 7609
0-7280-01リングカッター指輪・足輪切り【個】(as1-0-7280-01)
¥ 7609
日油技研工業0-198-33ＨＰ滅菌バック(オートクレーブ用紙製バッグ)３３０×１００×５７０ｍｍ１００枚入【箱】(as1-0-198-33)
¥ 7609
0-7640-01 トーマスチューブホルダー 5個入 WST-1(成人用) (0764001)
¥ 7588
3M マルチポアTMドライ(サージカルテープ) 50mm×5m 3730-50 /8-1886-04
¥ 7588
光 ペダル式卓上消毒液ボトルスタンド PBSTD-282 1個
¥ 7587
アズワン ギブスカッター リスター 180mm CB05C 1個
¥ 7587
【理学療法士監修】 脊柱模型 脊椎模型 90cm 脊椎骨盤模型 実物大 脊髄 腰椎 可動脊椎模型 医学 教材 スタンド付き
¥ 7587
2個セット スミス・アンド・ネフュー ハイドロサイト ADジェントル 7.5cm×7.5cm 10枚入 66800538
¥ 7584
2個セット スミス・アンド・ネフュー ハイドロサイト ADジェントル 7.5cm×7.5cm 10枚入 66800538
¥ 7582
Nuance Pro 交換用ヘッドギア - 1サイズ by P.R
¥ 7582
ナビス（アズワン） トレイBOX(鍵付) A3用ピンク 470×360×205mm 306H 4562108491983
¥ 7580
ナビス（アズワン） トレイBOX(鍵付) A3用ピンク 470×360×205mm 306H 4562108491983
¥ 7580
ナビス（アズワン） トレイBOX(鍵付) A3用ピンク 470×360×205mm 306H 4562108491983
¥ 7580
ナビス（アズワン） トレイBOX(鍵付) A3用ブルー 470×360×205mm 306H 4562108491976
¥ 7580
ナビス（アズワン） トレイBOX(鍵付) A3用ブルー 470×360×205mm 306H 4562108491976
¥ 7580
ナビス（アズワン） トレイBOX(鍵付) A3用ブルー 470×360×205mm 306H 4562108491976
¥ 7580
落札価格7609円
643 入札履歴
終了
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