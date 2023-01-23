『ダークブルーニトリルグローブ 69350(S)100マイイリ 24-5446-01 10入り【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 07時 19分に出品され03月10日 07時 19分に終了予定です。即決価格は7,609円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【病院専用商品】 品名 ダークブルーニトリルグローブ 69350(S)100マイイリ 10入り 備考 医療機器対象外 メーカー希望小売価格 ￥1400JAN4901750693503商品詳細 商品説明 抜群の装着感、フィット感厚さ0.06mm。ラテックスフリー、パウダーフリー。左右兼用。 商品スペック カラー：ダークブルー 規格：S 入数：100枚 材質：ニトリルゴム 販売単位：10箱 メーカー名 日本製紙クレシアメーカー品番 69350 JANコード 4901750693503