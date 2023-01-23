『喉頭鏡（マッキントッシュ氏）ブレード NO.0(ゴクショウ)85MM 02-4015-04 1入り【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 09時 55分に出品され03月15日 09時 55分に終了予定です。即決価格は7,609円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【病院専用商品】 品名 喉頭鏡（マッキントッシュ氏）ブレード NO.0(ゴクショウ)85MM 1入り 備考 一般 メーカー希望小売価格 ￥12000JAN4582259172708商品詳細 商品説明 ブレードは電球付きです。 商品スペック 規格：No.0（極小） ブレード長：85mm メーカー名 大和製作所メーカー品番 JANコード 4582259171206